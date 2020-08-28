Цифровой ИНН, уплата штрафов и долгов: Минцифры с октября запустит в онлайн еще 10 государственных услуг

28 августа, 2020, 14:18

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, какие государственные услуги заработают онлайн уже в октябре

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

В частности, по информации Федорова, на портале "Дія" станет доступной обновленная онлайн-регистрация ООО. Кроме того, онлайн станет возможным начало и завершение строительства, которое относится к категории СС1 (кафе, частные дома, малые сооружения). Сейчас Минцифры занимается также возможностью перевода в онлайн услуги еМалятко.

В приложении "Дія" с октября станет доступным цифровой шеринг документов.

"Вы сможете передавать копии документов (паспорт, ИНН, свидетельство о рождении) нажав «ОК» на пуш сообщения в "Дії", - пояснил министр.

Кроме того, планируется сделать возможным предоставление цифрового технического паспорта на авто другому человеку.

Среди других услуг в приложении "Дія" планируется запустить сервис по оплате штрафов и долгов, а также получению информации по их уплате, цифровой налоговый номер, цифровое свидетельство о рождении, а также статус внутренне перемещенного лица.

"И мне кажется, это 3% от того, что в работе. Реестр народонаселения, реформа Госспецсвязи, развитие Diia Company, внедрение CDTO по всей стране, развитие услуг в ЦНАП, Дія Образование, мощный проект Дія Бизнес и другие", - добавил Федоров .

Напомним, веб-портал «Дія» запустил гид из государственных услуг , который сейчас содержит данные о 1000 сервисов.

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