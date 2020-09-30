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Espreso.tvОбществоОПУ предлагает дипломату Лубкивскому стать спикером делегации ТКГ, он размышляет

ОПУ предлагает дипломату Лубкивскому стать спикером делегации ТКГ, он размышляет


фото: rfe
Офис президента и руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предлагают должность в контактной группе Маркияну Лубкивскому

Об этом сообщает "Бабель".

Журналисты заявляют, что по их данным дипломат Маркиян Лубкивский ставил условием своего назначения в делегацию в ТКГ увольнение оттуда Витольда Фокина.

Сам Лубкивский заявил, что предложение быть представителем Украины в ТКГ поступило ему от главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука и от Офиса президента.

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"Его аргументировали моим опытом дипломатической и безопасностной работы, в частности в горячих точках. Сначала в Союзной республике Югославия, затем в Хорватии. Хорватия обладает уникальным опытом восстановления своей территориальной целостности и суверенитета. Это страна, которая сумела не только выйти из кровавой войны, выступить против агрессии, но и стать членом ЕС и НАТО. Что касается самого предложения, я его изучаю и окончательно определюсь в ближайшее время", - прокомментировал дипломат.

По его словам, назначение состоится, когда он даст на это согласие.

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"Я должен понимать, что те красные линии, которые у меня есть, никто не пересечет. Эта должность соответствует моей специальности, знаниям, которые я получил в дипломатии и секторе безопасности, но мне нужно еще несколько дней, чтобы окончательно определиться", - подчеркнул Лубкивский.

"Предложение касается не отдельно работы в формате спикера ТКГ, а вообще моего участия в работе этого органа. Функционал до конца мы еще не обсуждали. Сейчас нужен человек, который будет рассказывать о работе делегации украинцам и международным партнерам. Но я не исключаю, что этот функционал может измениться ", - пояснил детали переговоров Лубкивский.

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