Лучший биатлонист Украины вылечился от коронавируса

30 сентября, 2020, 20:08

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный получил отрицательный тест на коронавирус

Об этом биатлонист сообщил в Instagram.

"Ура. Есть первый отрицательный тест на коронавирус. Жду завтра еще один, и можно ехать с командой на сборы. Можно задуматься, насколько правдив первый положительный результат теста. 5 дней в изоляции и без тренировок на свежем воздухе - как только получил результат, сразу же пошел на тренировку ", - написал Подручный.

В сезоне 2019/20 Дмитрий Пидручный занял 30 место в турнирной таблице Кубка мира. Это лучший показатель среди украинских биатлонистов.

Посмотреть этот сообщение в Instagram Сообщение, распространенный Dmytro Pidruchnyi (@ dmytro.pidruchnyi) 30 Сен 2020 в 3:51 PDT

Напомним, 1 июля чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный заявил, что российские журналисты не общаются с ним из-за четкой позиции относительно военной агрессии.

25 сентября Пидручный получил положительный тест на COVID-19 .

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