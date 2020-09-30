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Espreso.tvСпортЛучший биатлонист Украины вылечился от коронавируса

Лучший биатлонист Украины вылечился от коронавируса


фото: Getty Images
Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный получил отрицательный тест на коронавирус

Об этом биатлонист сообщил в Instagram.

"Ура. Есть первый отрицательный тест на коронавирус. Жду завтра еще один, и можно ехать с командой на сборы. Можно задуматься, насколько правдив первый положительный результат теста. 5 дней в изоляции и без тренировок на свежем воздухе - как только получил результат, сразу же пошел на тренировку ", - написал Подручный.

В сезоне 2019/20 Дмитрий Пидручный занял 30 место в турнирной таблице Кубка мира. Это лучший показатель среди украинских биатлонистов.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сообщение, распространенный Dmytro Pidruchnyi (@ dmytro.pidruchnyi)

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