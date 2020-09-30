Лучший биатлонист Украины вылечился от коронавируса
30 сентября, 2020, 20:08
Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный получил отрицательный тест на коронавирус
Об этом биатлонист сообщил в Instagram.
"Ура. Есть первый отрицательный тест на коронавирус. Жду завтра еще один, и можно ехать с командой на сборы. Можно задуматься, насколько правдив первый положительный результат теста. 5 дней в изоляции и без тренировок на свежем воздухе - как только получил результат, сразу же пошел на тренировку ", - написал Подручный.
В сезоне 2019/20 Дмитрий Пидручный занял 30 место в турнирной таблице Кубка мира. Это лучший показатель среди украинских биатлонистов.
- Напомним, 1 июля чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный заявил, что российские журналисты не общаются с ним из-за четкой позиции относительно военной агрессии.
- 25 сентября Пидручный получил положительный тест на COVID-19 .
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