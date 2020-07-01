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Espreso.tvСпортУкраинский чемпион объяснил, почему к нему боятся подходить российские журналисты

Украинский чемпион объяснил, почему к нему боятся подходить российские журналисты


фото: Getty Images
Чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный заявил, что российские журналисты не общаются с ним из-за четкой позицию относительно военной агрессии

Об этом сообщает Главком .

По словам Пидручного, представители российских СМИ хорошо знают о его позиции относительно военной агрессии против Украины, поэтому даже не подходят с вопросами.

"Надеюсь, люди читают историю и осознают, сколько раз мы страдали от нашего северного соседа. И сколько от рук россиян погибало наших людей. Я мало общаюсь с россиянами. Хотя с их спортсменами у меня отношения нормальные. Я не осуждаю их всех поголовно. Там есть хорошие люди, которые поддерживают Украину и понимают. Со спортсменами мы на политические темы не разговариваем. А российские журналисты знают мою позицию и, видимо, поэтому ко мне и не подходят. Думаю, они понимают, что я им скажу ", - сказал Пидручный.

Дмитрий Пидручный в 2019 году стал первым в истории Украины чемпионом мира по биатлону среди мужчин. Он победил в гонке преследования на 12,5 км в шведском Эстерсунде.

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