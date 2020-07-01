Украинский чемпион объяснил, почему к нему боятся подходить российские журналисты
Об этом сообщает Главком .
По словам Пидручного, представители российских СМИ хорошо знают о его позиции относительно военной агрессии против Украины, поэтому даже не подходят с вопросами.
"Надеюсь, люди читают историю и осознают, сколько раз мы страдали от нашего северного соседа. И сколько от рук россиян погибало наших людей. Я мало общаюсь с россиянами. Хотя с их спортсменами у меня отношения нормальные. Я не осуждаю их всех поголовно. Там есть хорошие люди, которые поддерживают Украину и понимают. Со спортсменами мы на политические темы не разговариваем. А российские журналисты знают мою позицию и, видимо, поэтому ко мне и не подходят. Думаю, они понимают, что я им скажу ", - сказал Пидручный.
Дмитрий Пидручный в 2019 году стал первым в истории Украины чемпионом мира по биатлону среди мужчин. Он победил в гонке преследования на 12,5 км в шведском Эстерсунде.
- Напомним, 16 февраля 2020 Дмитрий Пидручный не смог отстоять титул чемпиона мира по биатлону в гонке преследования.
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