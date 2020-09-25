Лучший биатлонист Украины заразился коронавирусом

25 сентября, 2020, 16:26

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Подручный получил положительный тест на COVID-19

Об этом биатлонист сообщил на своей странице в Instagram.

"Сегодня получил положительный результат теста на COVID-19. Поэтому вынужден быть на самоизоляции. Чувствую себя прекрасно, никаких симптомов нет! Надеюсь, что в ближайшее время смогу приступить к тренировкам и продолжить тренировочные сборы с командой", - написал Подручный.

Украинец пропустит гонку City Biathlon, которая состоится в Германии 27 сентября.

В сезоне 2019/20 Дмитрий Подручный занял 30 место в турнирной таблице Кубка мира. Это лучший показатель среди украинских биатлонистов.

Посмотреть этот сообщение в Instagram Сообщение, распространенный Dmytro Pidruchnyi (@ dmytro.pidruchnyi) 25 Сен 2020 в 5:32 PDT

Напомним, 1 июля чемпион мира по биатлону Дмитрий Подручный заявил, что российские журналисты не общаются с ним из-за четкой позиции относительно военной агрессии.

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