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Espreso.tvСпортЛучший биатлонист Украины заразился коронавирусом

Лучший биатлонист Украины заразился коронавирусом


фото: Getty Images
Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Подручный получил положительный тест на COVID-19

Об этом биатлонист сообщил на своей странице в Instagram.

"Сегодня получил положительный результат теста на COVID-19. Поэтому вынужден быть на самоизоляции. Чувствую себя прекрасно, никаких симптомов нет! Надеюсь, что в ближайшее время смогу приступить к тренировкам и продолжить тренировочные сборы с командой", - написал Подручный.

Украинец пропустит гонку City Biathlon, которая состоится в Германии 27 сентября.

В сезоне 2019/20 Дмитрий Подручный занял 30 место в турнирной таблице Кубка мира. Это лучший показатель среди украинских биатлонистов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сообщение, распространенный Dmytro Pidruchnyi (@ dmytro.pidruchnyi)

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