Война в Карабахе: Армения обвинила Турцию в сбивании армянского Су-25
29 сентября, 2020, 17:50
В Минобороны Армении заявили, что турецкий истребитель F-16 с территории Азербайджана сбил Су-25 армянских Воздушных сил из-за боевых действий в Нагорном Карабахе
Об этом заявил Минобороны Армении в Facebook.
Пилот Су-25 погиб.
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"Истребитель F-16 Воздушных сил Турецкой Республики поразил в воздушном пространстве Республики Армения истребитель Су-25 ВВС Армении", - говорится в сообщении.
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