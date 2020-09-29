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Espreso.tvОбществоВойна в Карабахе: Армения обвинила Турцию в сбивании армянского Су-25

Война в Карабахе: Армения обвинила Турцию в сбивании армянского Су-25


фото: reuters
В Минобороны Армении заявили, что турецкий истребитель F-16 с территории Азербайджана сбил Су-25 армянских Воздушных сил из-за боевых действий в Нагорном Карабахе

Об этом заявил Минобороны Армении в Facebook.

Пилот Су-25 погиб.

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"Истребитель F-16 Воздушных сил Турецкой Республики поразил в воздушном пространстве Республики Армения истребитель Су-25 ВВС Армении", - говорится в сообщении.

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