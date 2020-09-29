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Espreso.tvОбществоАзербайджан и Турция отрицают сбивание армянского Су-25 в Карабахе

Азербайджан и Турция отрицают сбивание армянского Су-25 в Карабахе


фото: reuters
Азербайджан и Турция отрицают факт сбивания армянского Су-25 в Карабахе турецким истребителем F-16

Об этом сообщает ВВС.

"На территории Азербайджана нет истребителей F-16, и на данный момент Азербайджан не использует боевую авиацию вообще", - заявил пресс-секретарь Минобороны.

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Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции заявил, что их авиация не сбивала армянский истребитель.

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