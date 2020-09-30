Алиев опроверг информацию о сбивания Турцией армянского Су-25

30 сентября, 2020, 14:13

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что информация о сбивания армянского штурмовика турецким истребителем - это фейк

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в эфире российского телевидения, передает Еспресо.TV .

"Все слухи, что Турция участвует в конфликте, которые распространяются армянской стороной, несут провокационный характер. Как сейчас принято говорить - это fake-news. Нет ни одного свидетельства участия Турции в конфликте и нет такой необходимости", - заявил азербайджанский лидер.

Читайте также: Война в Карабахе Армения обвинила Турцию в сбивании армянского Су-25

По словам Алиева, новость о сбивания турецким истребителем F-16 армянского Су-25 - это один из таких фейков.

Прямая речь президента Азербайджана с 2:26:

В то же время, украинский военный эксперт, автор и основатель Defenceblog Дилан Малясов отметил, что штурмовик Су-25 ВС Армении был сбит зенитно ракетным комплексом "Бук-МБ" Вооруженных сил Азербайджана.

Читайте также: Азербайджан и Турция отрицали сбивание армянского Су-25 в Карабахе

"Участие якобы F-16 ВВС Турции - это заведомо лживая информация с целью создания атмосферы возможного участия третьих стран в данном конфликте с последующей легитимацией участия российского военного контингента", - подчеркнул Малясов.

Эксперт отметил, что российские и подконтрольные им СМИ в разных странах активно распространяют подобную информацию об участии Украины, Израиля, Польши, Болгарии и даже Сербии в конфликте в Нагорном-Карабахе

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо