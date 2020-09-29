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Espreso.tvОбществоЮрченко отказался слагать мандат и заявил, что залог за него внесли "неравнодушные к экологии" люди

Юрченко отказался слагать мандат и заявил, что залог за него внесли "неравнодушные к экологии" люди


фото: glavkom
Нардеп Юрченко, которого хотят привлечь к уголовной ответственности за взятку, заявил, что новость о краже пива в магазине в 2009 году - фейк

Об этом исключенный из фракции "слуг" нардеп Александр Юрченко заявил в комментарии "Радио Свобода".

Народный депутат Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве, заявил, что не совершал никаких противоправных действий и намерен "дальше бороться".

На вопрос о том, планирует ли Юрченко слагать мандат, депутат ответил:

"Ни в коем случае, меня избрали люди, дали мне обязанности, я эти обязанности должен выполнять. И тем более, вы видите, что моя деятельность, видимо, кому-то мешает, и мы будем дальше бороться".

Юрченко рассказал журналистам, что залог за него внесли "люди, которые небезразличны к ситуации с экологией в Киевской области, озабочены проблемами полигонов".

В то же время, нардеп опроверг информацию в СМИ о том, что залог за него мог внести другой парламентарий из фракции "Слуга народа" Андрей Холодов.

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"Моя позиция: никаких преступлений я не совершал, никаких денег я не брал, никого не заставлял и ни у кого никаких денег не требовал. Сейчас другие обстоятельства я не могу разглашать, поскольку продолжается досудебное расследование", - отметил Юрченко.

Комментируя заявление журналиста Юрия Бутусова о том, что в 2009 году он якобы украл из магазина несколько бутылок пива, Юрченко сказал, что это фейк.

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"Это один из тех фейков, которые сейчас на меня упали, я в ближайшее время это опровергну так, чтобы всем было понятно, что эта информация является недействительной", - добавил он.

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