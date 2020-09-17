Нардепа- "слугу" Юрченко в 2009 году задержали за кражу 4 бутылок пива, - Бутусов

17 сентября, 2020, 14:16

Против нардепа "Слуги народа" Александра Юрченко в 2009 году открывали дело за кражу пива в супермаркете Киева

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

"По данным источников Цензор.НЕТ в Национальном антикоррупционном бюро, в ходе расследования вымогательства взятки народным депутатом Юрченко было установлено, что 25 ноября 2009 года в журнале регистрации преступлений Голосеевского районного управления внутренних дел было зафиксировано задержание Юрченко Александра Николаевича, 1988 года рождения, за кражу четырех бутылок пива "Старопрамен" в магазине "Каштан" по адресу Большая Васильковская, 92 ", - написал журналист.

Он добавил, что 4 декабря 2009 года по делу был выписан отказ в возбуждении уголовного дела, отказной материал номер 8908.

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"На данный момент сам отказной материал по каким-то причинам уничтожен. Однако наличие следов регистрации преступления делает необходимым служебную проверку", - написал Бутусов.

Он предположил, что это обстоятельство может быть одной из причин, почему Офис президента так долго пытался скрыть Юрченко от подозрения - "вероятно, время использовался для зачистки некоторых документов"

"Факт включения в списки Слуг людей с недобросовестные фактами в биографии, которые скрывались при выдвижении в кандидаты в депутаты, может нанести огромный ущерб нынешней избирательной кампании Слуг на местных выборах", - добавил Бутусов.

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Бутусов также отмечает, что судя по записям, опубликованным НАБУ, а также согласно источникам во фракции "Слуга народа", Юрченко был выдвинут на 211-й округ по представлению одного из самых влиятельных Слуг - народного депутата Андрея Холодова, которому принадлежит крупнейшая сеть киосков в Киеве по продаже сигарет.

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Источник: https://censor.net/ua/n3219856

Источник: https://censor.net/ua/n3219856