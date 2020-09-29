Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и ряда чиновников Беларуси за нарушения прав человека

29 сентября, 2020, 18:20

Великобритания и Канада ввели санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына и ряда чиновников за нарушения прав человека в стране

Об этом говорится в сообщении британского правительства.

В санкционный список попали Александр Лукашенко, его сын Виктор Лукашенко, глава администрации президента Беларуси Игорь Сергиенко и другие чиновники.

Новые санкционные меры включают запрет на поездки и замораживание активов.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб отметил, что санкции введены в ответ на пытки и жестокое обращение с сотнями мирных демонстрантов, взятых под стражу после фальсифицированных президентских выборов.

"Сегодня Великобритания и Канада дали четкий сигнал, введя санкции против кровожадного и шарлатанского режима Александра Лукашенко. Мы не принимаем результаты этих сфальсифицированных выборов", - отметил он.

Также санкции ввело правительство Канады.

"В координации с Соединенным Королевством и в поддержку белорусского народа Канада вводит санкции против официальных лиц правительства Беларуси, с Александром Лукашенко включительно", - говорится в заявлении правительства.

В список санкций попали:

- Александр Лукашенко;

- Виктор Лукашенко - сын Лукашенко, советник президента Беларуси по национальной безопасности;

- Игорь Сергиенко - глава администрации президента;

- Юрий Караев - министр внутренних дел;

- Александр Барсуков - заместитель министра внутренних дел;

- Юрий Назаренко - заместитель министра внутренних дел;

- Казалбек Атабеков - заместитель командующего внутренними войсками МВД;

- Дмитрий Балаба - руководитель минского ОМОНа.

Напомним, Литва, Латвия и Эстония объявили о расширении санкционного списка людей, которых они считают причастными к фальсификации выборов президента в Беларуси и насилия в отношении протестующих. Впоследствии власти Беларуси заявили, что вводят ответные санкции против Литвы, Латвии и Эстонии.

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