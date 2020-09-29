Власти Беларуси заявили о введении санкций против стран Балтии
Об этом сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Очей, передает Белта.
"Что ж, отныне, как и обещали, мы также вводим в действие соответствующие симметричные ограничительные меры в каждой из этих стран. Мы говорили, что это нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей. Будем отвечать и дальше, но никогда не будем инициировать подобные шаги", - заявил Очей.
Он подчеркнул, что Беларусь составила санкционные списки, в которые входят примерно по 100 чиновников из каждой страны. Им теперь запрещен въезд в Беларусь.
- Литва, Латвия и Эстония объявили о расширении санкционного списка людей, которых они считают причастными к фальсификации выборов президента в Беларуси и насилию в отношении протестующих.
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