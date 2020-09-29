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Espreso.tvМирВласти Беларуси заявили о введении санкций против стран Балтии

Власти Беларуси заявили о введении санкций против стран Балтии


фото: belta
Власти Беларуси вводят ответные санкции против Литвы, Латвии и Эстонии

Об этом сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Очей, передает Белта.

"Что ж, отныне, как и обещали, мы также вводим в действие соответствующие симметричные ограничительные меры в каждой из этих стран. Мы говорили, что это нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей. Будем отвечать и дальше, но никогда не будем инициировать подобные шаги", - заявил Очей.

Он подчеркнул, что Беларусь составила санкционные списки, в которые входят примерно по 100 чиновников из каждой страны. Им теперь запрещен въезд в Беларусь.

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