Власти Беларуси заявили о введении санкций против стран Балтии

29 сентября, 2020, 17:49

Власти Беларуси вводят ответные санкции против Литвы, Латвии и Эстонии

Об этом сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Очей, передает Белта.

"Что ж, отныне, как и обещали, мы также вводим в действие соответствующие симметричные ограничительные меры в каждой из этих стран. Мы говорили, что это нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей. Будем отвечать и дальше, но никогда не будем инициировать подобные шаги", - заявил Очей.

Он подчеркнул, что Беларусь составила санкционные списки, в которые входят примерно по 100 чиновников из каждой страны. Им теперь запрещен въезд в Беларусь.

Литва, Латвия и Эстония объявили о расширении санкционного списка людей, которых они считают причастными к фальсификации выборов президента в Беларуси и насилию в отношении протестующих.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb