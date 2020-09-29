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Espreso.tvОбществоСуд оставил Стерненко под ночным домашним арестом

Суд оставил Стерненко под ночным домашним арестом


фото: rfe
29 августа Одесский суд продлил Сергею Стерненко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста по делу о превышении пределов самообороны и умышленном убийстве при нападении на него Исайкула и Кузнецова

Об этом активист и общественный деятель Сергей Стерненко заявил в Telegram.

Активист уточнил, что ночной домашний арест у него снова будет в Киеве, а не в Одессе.

Следующее заседание по делу суд назначил на 9 октября.

Напомним, Сергею Стерненко инкриминируют умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия (нож, которым он защищался во время нападения).

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В мае 2018 года Иван Кузнецов и Александр Исайкул напали на Стерненко под его домом в Одессе. Стерненко, защищаясь, ранил ножом Кузнецова, в результате чего тот погиб. Исайкул бежал из страны и сейчас находится за границей.

  • 22 сентября Сергей Стерненко заявил, что истек срок меры пресечения в виде ночного домашнего ареста, который ему объявили в суде

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