Суд оставил Стерненко под ночным домашним арестом

29 сентября, 2020, 15:35

29 августа Одесский суд продлил Сергею Стерненко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста по делу о превышении пределов самообороны и умышленном убийстве при нападении на него Исайкула и Кузнецова

Об этом активист и общественный деятель Сергей Стерненко заявил в Telegram.

Активист уточнил, что ночной домашний арест у него снова будет в Киеве, а не в Одессе.

Следующее заседание по делу суд назначил на 9 октября.

Напомним, Сергею Стерненко инкриминируют умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия (нож, которым он защищался во время нападения).

Читайте также: Апелляционный суд отказался пересмотреть меру пресечения нападающему на Стерненко Исайкулу

В мае 2018 года Иван Кузнецов и Александр Исайкул напали на Стерненко под его домом в Одессе. Стерненко, защищаясь, ранил ножом Кузнецова, в результате чего тот погиб. Исайкул бежал из страны и сейчас находится за границей.

22 сентября Сергей Стерненко заявил, что истек срок меры пресечения в виде ночного домашнего ареста, который ему объявили в суде

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо