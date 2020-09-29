Суд оставил Стерненко под ночным домашним арестом
Об этом активист и общественный деятель Сергей Стерненко заявил в Telegram.
Активист уточнил, что ночной домашний арест у него снова будет в Киеве, а не в Одессе.
Следующее заседание по делу суд назначил на 9 октября.
Напомним, Сергею Стерненко инкриминируют умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия (нож, которым он защищался во время нападения).
Читайте также: Апелляционный суд отказался пересмотреть меру пресечения нападающему на Стерненко Исайкулу
В мае 2018 года Иван Кузнецов и Александр Исайкул напали на Стерненко под его домом в Одессе. Стерненко, защищаясь, ранил ножом Кузнецова, в результате чего тот погиб. Исайкул бежал из страны и сейчас находится за границей.
- 22 сентября Сергей Стерненко заявил, что истек срок меры пресечения в виде ночного домашнего ареста, который ему объявили в суде
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры