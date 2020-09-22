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Espreso.tvОбществоСтерненко заявил, что у него закончился срок домашнего ареста в качестве меры пресечения

Стерненко заявил, что у него закончился срок домашнего ареста в качестве меры пресечения


фото: Сергій Стерненко /Facebook
22 сентября Сергей Стерненко заявил, что истек срок меры пресечения в виде ночного домашнего ареста, который ему объявили в суде

Об этом активист Сергей Стерненко сообщил в соцсетях.

"Закончился мой домашний арест", - написал Стерненко в Twitter.

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Активист отметил, что ему могут назначить новый домашний арест. При этом он добавил, что сторона обвинения добивается его ареста в СИЗО по делу, где рассматривается возможное превышение самообороны Стерненка во время третьего нападения на него в Одессе в 2018 году, в результате которого один из нападавших на активиста погиб от ножевого ранения, а иншй бежал из страны.

  • Нагадаэмо, 18 сентября стало известно, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил ООО "Новости 24 часа" (логотип "NewsOne") внеплановую проверку из-за того, что в эфире ведущие одной из программ назвали активиста "убийцей".

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