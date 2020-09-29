"Манчестер Сити" нашел замену украинцу Зинченко

29 сентября, 2020, 19:23

Английский "Манчестер Сити" работает над трансфером защитника амстердамского "Аякса" Николаса Тальяфико

Об этом сообщает Telegraph.

Трансфер аргентинца зависит от продажи Александра Зинченко, который больше не входит в планы главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолы.

У Александра Зинченко контракт с англичанами до лета 2024 года, а его ориентировочная трансферная стоимость составляет 24 млн евро. В нынешнем сезоне украинец еще не сыграл ни одного матча из-за травмы.

В прошлом сезоне 23-летний Зинченко провел 25 матчей и забил 1 мяч.

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