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Espreso.tvСпортЛуческу побил рекорд Лобановского в еврокубках

Луческу побил рекорд Лобановского в еврокубках


фото: facebook.com/fcdynamoua
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу побил рекорд Валерия Лобановского по количеству еврокубковых матчей во главе украинских клубов

Об этом сообщает Sport.ua .

23 сентября матч "Динамо" против "Гента" (2: 1) в квалификации Лиги чемпионов стал для Луческу 136-м во главе украинских клубов в еврокубках. 134 игры он провел в качестве главного тренера "Шахтера".

Румынский тренер опередил Валерия Лобановского по количеству матчей в еврокубках во главе украинских клубов. У Лобановского 135 игр на посту главного тренера "Динамо".

В тройку лучших также попал Мирон Маркевич, который провел 79 матчей в еврокубках во главе "Карпат", "Металлиста" и "Днепра".

В первую пятерку также входят екстренер "Динамо" россиянин Юрий Семин (39 матчей) и Евгений Кучеревский, который выводил 33 раза на еврокубковые матчи "Днепр".

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