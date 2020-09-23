"Динамо" победило "Гент" в Лиге чемпионов

23 сентября, 2020, 23:52

В первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" победило "Гент" со счетом 2:1

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Счет в матче на 9-й минуте открыл Владислав Супряга, который точно пробил после передачи Виталия Буяльского. В конце первого тайма бельгийцы сравняли - забил Тим Кляйндинст.

На 79-й минуте Карлос Де Пена сумел забить победный мяч во встрече. 2:1 - "Динамо" побеждает "Гент" в первом матче плей-офф.

Ответная игра состоится 29-го сентября в Киеве.

Лига чемпионов

Плей-офф квалификации

23 сентября, среда

"Гент" (Бельгия) - "Динамо" (Украина) 1:2

Голы: Кляйндинст, 41 - Супряга, 9, Де Пена, 79

Удаление: Безус, 53

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