"Динамо" - "Гент": Яремчук не сыграет против киевлян из-за конфликта с бельгийским клубом, - СМИ

29 сентября, 2020, 10:27

Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук не сыграет против "Динамо" в ответном матче плей-офф отбора Лиги чемпионов из-за конфликта с бельгийским клубом

Об этом сообщает программа "ТаТоТаке" в YouTube.

По данным СМИ, информация о том, что украинец пропустит игру с "Динамо" из-за травмы, не соответствует действительности. Форвард здоров, однако не выйдет на поле из-за конфликта с "Гентом". Яремчук не будет играть за свою нынешнюю команду как минимум до закрытия трансферного окна в Бельгии 5 октября.

Причина в том, что Роман Яремчук заявил "Генту" о намерении покинуть клуб в нынешнее трансферное окно. Однако, бельгийцы хотят получить за украинца 20 млн евро. Это может помешать его трансферу в Италию, где Яремчуком интересуются несколько клубов.

В нынешнем сезоне 24-летний Роман Яремчук сыграл за "Гент" 7 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

В первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Динамо" Яремчук травмировался в первом тайме и был заменен. "Гент" уступил на своем поле 1:2, ответная игра состоится сегодня в Киеве.

23 сентября "Динамо" победило в гостях "Гент" со счетом 2:1.

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