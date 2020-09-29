"Динамо" - "Гент": Яремчук не сыграет против киевлян из-за конфликта с бельгийским клубом, - СМИ
Об этом сообщает программа "ТаТоТаке" в YouTube.
По данным СМИ, информация о том, что украинец пропустит игру с "Динамо" из-за травмы, не соответствует действительности. Форвард здоров, однако не выйдет на поле из-за конфликта с "Гентом". Яремчук не будет играть за свою нынешнюю команду как минимум до закрытия трансферного окна в Бельгии 5 октября.
Причина в том, что Роман Яремчук заявил "Генту" о намерении покинуть клуб в нынешнее трансферное окно. Однако, бельгийцы хотят получить за украинца 20 млн евро. Это может помешать его трансферу в Италию, где Яремчуком интересуются несколько клубов.
В нынешнем сезоне 24-летний Роман Яремчук сыграл за "Гент" 7 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
В первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Динамо" Яремчук травмировался в первом тайме и был заменен. "Гент" уступил на своем поле 1:2, ответная игра состоится сегодня в Киеве.
- 23 сентября "Динамо" победило в гостях "Гент" со счетом 2:1.
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