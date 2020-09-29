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Espreso.tvЭкономикаПолучил три квартиры за 4,4 млн грн в Киеве: НАБУ объявило подозрение экс-нардепу и должностному лицу Энергоатома

Получил три квартиры за 4,4 млн грн в Киеве: НАБУ объявило подозрение экс-нардепу и должностному лицу Энергоатома

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение экс-нардепу и должностному лицу Энергоатома в получении неправомерной выгоды в виде трех квартир общей стоимостью 4,4 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Согласно сообщению, НАБУ сообщило народному депутату VIII созыва и заместителю генерального директора обособленного подразделения НАЭК «Энергоатом» о подозрении в предоставлении и получении неправомерной выгоды.

По информации следствия, чиновник обособленного подразделения НАЭК "Энергоатом", злоупотребив служебным положением, в 2017 году заключил с подконтрольной экс-нардепу компанией договор на 929 млн грн.

Отмечается, что согласно договору компания должна построить Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива.

"Впоследствии затраты на строительство хранилища выросли до 1,36 млрд грн. Однако объект до сих пор не введен в эксплуатацию", - подчеркнули в пресс-службе.

С тех пор, по информации ведомства, в течение 2017-2019 годов должностное лицо Энергоатома безвозмездно получило от другой компании, также подконтрольной народному депутату, три квартиры в новостройках Киева общей стоимостью почти 4,42 млн грн, что, по версии следствия, является неправомерной выгодой.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие также устанавливает других лиц, причастных к совершению преступления.

По информации Сергея Лещенко, НАБУ сообщило о подозрении бывшему народному депутату Максиму Микитасю.

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