Вася Ломаченко и Саша Усик - это гордость страны - Беленюк

26 июня, 2020, 11:16

Украинский нардеп-борец Жан Беленюк считает, что Александру Усику и Василию Ломаченко следует сконцентрировать свои силы на боксе, а не на политике

Об этом сообщает youtube-канал "СМОТРЯЩИЕ".

Беленюк считает Усика и Ломаченко гордостью Украины.

"Что касается Усика, то, на мой субъективный взгляд, я бы на его месте сконцентрировался на занятии спортом. А политика, политические моменты - это уже потом, со временем, когда он будет себя видеть вне спорта. Я считаю, что Вася Ломаченко и Саша Усик - это гордость страны. Они до недавних пор в вечерах бокса объединяли абсолютно всю Украину - от Запада до Востока. Поэтому логичнее было бы им заниматься именно этим ", - сказал Беленюк.

Также нардеп-борец высказался о снятии боксеров в российском фильме.

"Их съемки в русском православном фильме? Я тоже верующий человек, тоже хожу в церковь. Но я считаю, что подобные вещи должны находиться внутри человека. И дело каждого - разглашать это или не разглашать. Я не разглашаю", - высказался Жан Беленюк.