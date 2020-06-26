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Espreso.tvСпортВася Ломаченко и Саша Усик - это гордость страны - Беленюк

Вася Ломаченко и Саша Усик - это гордость страны - Беленюк


фото: instagram.com/usykaa
Украинский нардеп-борец Жан Беленюк считает, что Александру Усику и Василию Ломаченко следует сконцентрировать свои силы на боксе, а не на политике

Об этом сообщает youtube-канал "СМОТРЯЩИЕ".

Беленюк считает Усика и Ломаченко гордостью Украины.

"Что касается Усика, то, на мой субъективный взгляд, я бы на его месте сконцентрировался на занятии спортом. А политика, политические моменты - это уже потом, со временем, когда он будет себя видеть вне спорта. Я считаю, что Вася Ломаченко и Саша Усик - это гордость страны. Они до недавних пор в вечерах бокса объединяли абсолютно всю Украину - от Запада до Востока. Поэтому логичнее было бы им заниматься именно этим ", - сказал Беленюк.

Также нардеп-борец высказался о снятии боксеров в российском фильме.

"Их съемки в русском православном фильме? Я тоже верующий человек, тоже хожу в церковь. Но я считаю, что подобные вещи должны находиться внутри человека. И дело каждого - разглашать это или не разглашать. Я не разглашаю", - высказался Жан Беленюк.

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