Беленюк запустил челлендж с приседаниями среди депутатов и передал эстафету братьям Стефанчук
27 июля, 2020, 20:20
Украинский нардеп-борец Жан Беленюк запустил #депутатськийчелендж и передал эстафету братьям Стефанчук
Об этом украинец сообщил в Instagram.
Суть челленджа заключается в том, что нужно выполнить несколько приседаний держа на плечах человека.
"Хоть и передал челлендж братьям Стефанчук, попробовать его повторить может каждый желающий, главное при этом - быть осторожным;) Отмечайте меня, лучшие подходы буду выкладывать в своих сториз;) всем спорт", - написал Беленюк под фото.
Жан Беленюк передал #депутатськийчелендж коллегам из партии "Слуга народа" братьям Николаю и Руслану Стефанчук.
- 26 июня стало известно, что Беленюк считает, что Александру Усику и Василию Ломаченко следует сконцентрировать свои силы на боксе , а не на политике.
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