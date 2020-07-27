Беленюк запустил челлендж с приседаниями среди депутатов и передал эстафету братьям Стефанчук

27 июля, 2020, 20:20

Украинский нардеп-борец Жан Беленюк запустил #депутатськийчелендж и передал эстафету братьям Стефанчук

Об этом украинец сообщил в Instagram.

Суть челленджа заключается в том, что нужно выполнить несколько приседаний держа на плечах человека.

"Хоть и передал челлендж братьям Стефанчук, попробовать его повторить может каждый желающий, главное при этом - быть осторожным;) Отмечайте меня, лучшие подходы буду выкладывать в своих сториз;) всем спорт", - написал Беленюк под фото.

Жан Беленюк передал #депутатськийчелендж коллегам из партии "Слуга народа" братьям Николаю и Руслану Стефанчук.

26 июня стало известно, что Беленюк считает, что Александру Усику и Василию Ломаченко следует сконцентрировать свои силы на боксе , а не на политике.