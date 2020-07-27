 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортБеленюк запустил челлендж с приседаниями среди депутатов и передал эстафету братьям Стефанчук

Беленюк запустил челлендж с приседаниями среди депутатов и передал эстафету братьям Стефанчук


фото: instagram.com/zhanbeleniuk
Украинский нардеп-борец Жан Беленюк запустил #депутатськийчелендж и передал эстафету братьям Стефанчук

Об этом украинец сообщил в Instagram.

Суть челленджа заключается в том, что нужно выполнить несколько приседаний держа на плечах человека.

"Хоть и передал челлендж братьям Стефанчук, попробовать его повторить может каждый желающий, главное при этом - быть осторожным;) Отмечайте меня, лучшие подходы буду выкладывать в своих сториз;) всем спорт", - написал Беленюк под фото.

Жан Беленюк передал #депутатськийчелендж коллегам из партии "Слуга народа" братьям Николаю и Руслану Стефанчук.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июля, 2020 понедельник

больше новостей

27 июля, 2020 понедельник

26 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать