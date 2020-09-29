Мы никогда не изменим свое отношение к Луческу, - ультрас "Динамо"

29 сентября, 2020, 16:34

Ультрас киевского "Динамо" напомнили о своем негативном отношении к Мирче Луческу

Об этом сообщает "WBC Ультрас Динамо" в Facebook.

WBC не будут поддерживать румынского специалиста, если Луческу выведет "Динамо" в групповой раунд Лиги чемпионов.

"Хотим еще раз подчеркнуть, что независимо от каких-либо результатов, мы никогда не изменим своего отношения к персоне Мирчи Луческу", - говорится в сообщении.

Матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоится сегодня, 29 сентября, в Киеве. Начало в 22:00. Первый поединок киевляне выиграли со счетом 2:1.

о чем еще раз подчеркнуть, что независимо от каких-либо результатов, мы никогда не изменим свое отношение к персоне Мирчи Луческу. # ДинамоБезСуркисив # ДинамоБезЛуческу Опубликовано WBC Ультрас Динамо понедельника, 28 Сентября 2020

9 сентября стало известно, что Мирча Луческу из-за конфликта с киевскими ультрас решил поселиться на загородной базе клуба.

15 сентября в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило "АЗ Алкмар" со счетом 2:0 .

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