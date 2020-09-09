Луческу из-за конфликта с ультрас вынужден жить на загородной базе "Динамо", - СМИ
9 сентября, 2020, 14:20
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу из-за конфликта с киевскими ультрас решил поселиться на загородной базе клуба
Об этом сообщает румынское издание Ziare .
Румынский тренер решил жить на клубной базе в Конча-Заспе, поскольку опасается за собственную безопасность. Причиной такого решения якобы стали заявления ультрас "Динамо", которые выступили против назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера.
75-летний румын с 2004 до 2016 года возглавлял самого принципиального соперника киевлян - "Шахтер". Под руководством Луческу дончане восемь раз становились чемпионами Украины, шесть раз выигрывали Кубок и семь раз Суперкубок Украины, а также завоевали Кубок УЕФА.
- 8 июля стало известно, что Мирча Луческу приказал реконструировать тренировочную базу "Динамо" в Конча-Заспе.
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