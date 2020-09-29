Ермак: Фокин должен уйти из ТКГ

29 сентября, 2020, 23:12

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Витольд Фокин должен покинуть украинскую делегацию в ТКГ по Донбассу

Об этом он написал в Facebook.

"Да, у нас идет война, в которой Россия - сторона конфликта, а не наблюдатель. И именно поэтому, а также из-за аннексии Крыма Запад применил против России санкции", - написал Ермак.

Он заявил, что власть выступает за восстановлении теритиориальнои целостности Украины.

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"Мы настаиваем на полной деоккупации и возвращении всех наших территорий, только и может означать восстановление подлинного мира. Россия должна уйти с нашей земли, забрав все свое - армию, вооруженные формирования, военную технику, оккупационные структуры. А еще было бы неплохо, если бы Россия забрала еще и свои дипломатические ловушки", - добавил глава Офиса президента.

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Ермак отметил, что Трехсторонняя контактная группа не принимает никаких решений, а является "логистической площадкой для согласования деталей и договоренностей, которые достигаются лидерами "нормандского формата ".

"Моя личная позиция - господин Фокин должен уйти из ТКГ", - подытожил глава ОПГ.