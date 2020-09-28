Журналиста Бутусова вызывают на допрос в ГБР по делу о "возможном разглашении гостайны" по "вагнеровцам"

28 сентября, 2020, 16:39

Журналист Юрий Бутусов получил вызов на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном разглашении государственной тайны в рамках спецоперации по боевикам ЧВК "Вагнера"

Об этом Бутусов сообщил в Facebook.

Отмечается, что допрос должен пройти 29 сентября, в 11:00.

По словам Бутусова, цель - дать оценку материалам из уголовного дела по "вагнеровцам", которые опубликовали народные депутаты и Янина Соколова.

"Разумеется, я скажу все ключевые факты, чтобы в деле оказались все реальные участники и свидетели совещания в ОП накануне провала операции, чтобы дали показания все - включая президента Владимира Зеленского, главу ОП Андрея Ермака, начальника комитета по разведке Руслана Демченко, заместителя председателя ОП Романа Машовца, начальника ГУР МО Василия Бурбо, первого заместителя председателя СБУ Руслана Баранецкого, секретаря президента Мариию Левченко", - отметил журналист.

Госбюро расследований вызвало ведущую Янину Соколову в качестве свидетеля относительно возможного проведения спецоперации по боевиков так называемой ЧВК "Вагнера".