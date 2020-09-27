УПЛ: "Десна" победила "Рух", "Колос" сыграл вничью с "Ингульцом"
27 сентября, 2020, 21:24
В 4-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" победила на своем поле "Рух", а "Колос" дома сыграл вничью с "Ингульцом"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Чемпионат Украины
4-й тур
27 сентября
"Десна" - "Рух" 3: 1
Голы: Тотовицкий, 13 (пен.), Дегтярев, 45, Будковский, 71 - Климчук, 30
"Колос" - "Ингулец" 0: 0
- Напомним, 26 сентября "Динамо" победило в Киеве "Минай" .
- В 4-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" на своем поле сыграла вничью с "Мариуполем" .
- Кроме этого, "Александрия" в субботу на своем поле разгромила "Днепр-1" .
- 27 сентября "Заря" в гостях разгромила "Львов" за счетом 5: 0.
- "Шахтер" в воскресенье обыграл в Киеве "Олимпик" и вышел на третье место в турнирной таблице.
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