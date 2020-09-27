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Espreso.tvСпортУПЛ: "Десна" победила "Рух", "Колос" сыграл вничью с "Ингульцом"

УПЛ: "Десна" победила "Рух", "Колос" сыграл вничью с "Ингульцом"


фото: facebook.com/desnafc
В 4-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" победила на своем поле "Рух", а "Колос" дома сыграл вничью с "Ингульцом"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Чемпионат Украины

4-й тур

27 сентября

"Десна" - "Рух" 3: 1

Голы: Тотовицкий, 13 (пен.), Дегтярев, 45, Будковский, 71 - Климчук, 30

"Колос" - "Ингулец" 0: 0

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