Следователи ГБР допросили курсанта, который выжил в авиакатастрофе Ан-26

27 сентября, 2020, 18:17

Государственное бюро расследований допросило курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил в катастрофе самолета Ан-26 в Харьковской области

Об этом заявил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, сообщает РБК-Украина .

Он рассказал об этом после посещения курсанта в больнице.

"Проходит сейчас досудебное расследование, и следователи ГБР уже задавали ему вопросы, определенные обстоятельства он вспоминает, они изложены в протоколе допроса. Позже, я думаю, это станет известным", - сказал Кучер.

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По его словам, жизнь Вячеслава Золочевского спасло стечение обстоятельств.

"Он сегодня дополнительно сообщил, что уцелел, потому что находился в определенной капсуле с фюзеляжа, частью самолета прикрыло, и поэтому огонь не достал его. Он пришел в себя и смог покинуть горевший самолет", - рассказал Кучер.

27 сентября стало известно, что Вячеслав Золочевский, который выжил во время авиакатастрофы Ан-26 в Харьковской области, находится в состоянии средней тяжести .

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