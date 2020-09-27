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Espreso.tvСпорт"Заря" забила 5 голов "Львову" в УПЛ

"Заря" забила 5 голов "Львову" в УПЛ


фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk
В 4-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" в гостях разгромила "Львов"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во Львове команда Виктора Скрипника гарантировала себе победу еще в первом тайме, когда в ворота хозяев поля влетело 5 мячей.

На 3-й минуте счет открыл Владлен Юрченко. За 2 минуты Артем Громов увеличил преимущество "Зари", а затем оформил дубль. После этого дважды отличился и Александр Гладкий.

"Заря" победила "Львов" 5: 0, набрала 5 очков и вышла на девятое место. "Львов" не имеет никакого пункта и идет последним.

Чемпионат Украины

4-й тур

27 сентября

"Львов" - "Заря" 0: 5

Голы: Юрченко, 3, Громов, 5, 27, Гладкий, 33, 37

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