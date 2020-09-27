"Заря" забила 5 голов "Львову" в УПЛ
27 сентября, 2020, 15:53
В 4-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" в гостях разгромила "Львов"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во Львове команда Виктора Скрипника гарантировала себе победу еще в первом тайме, когда в ворота хозяев поля влетело 5 мячей.
На 3-й минуте счет открыл Владлен Юрченко. За 2 минуты Артем Громов увеличил преимущество "Зари", а затем оформил дубль. После этого дважды отличился и Александр Гладкий.
"Заря" победила "Львов" 5: 0, набрала 5 очков и вышла на девятое место. "Львов" не имеет никакого пункта и идет последним.
Чемпионат Украины
4-й тур
27 сентября
"Львов" - "Заря" 0: 5
Голы: Юрченко, 3, Громов, 5, 27, Гладкий, 33, 37
- Напомним, 26 сентября "Динамо" победило в Киеве "Минай" .
- В 4-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" на своем поле сыграла вничью с "Мариуполем" .
- Кроме этого, "Александрия" в субботу на своем поле разгромила "Днепр-1" .
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