"Свободу" не допускают к выборам в Житомирский облсовет

27 сентября, 2020, 11:19

Житомирская областная территориальная избирательная комиссия не зарегистрировала список кандидатов в депутаты областного совета от политической партии ВО "Свобода"

Об этом заявил председатель Житомирской ОИК Евгений Лех, передает Еспресо.TV со ссылкой на Житомир.info.

Чиновник назвал причину такого решения.

"Мы отказали в регистрации "Свободе", потому что не выдержана гендерная квота", - отметил председатель комиссии.

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Ситуацию прокомментировал руководитель областной организации свободовцев Сидор Кизин.

"Однако председатель Комиссии господин Лех, который, кстати, является представителем правящей партии "Слуга народа", забыл сообщить, что "Свобода" проинформировала ОИК о технических ошибках и исправила эти ошибки в предусмотренный законом срок. Таким образом, ОИК вовремя получила от ВО "Свобода" надлежащим образом оформленный пакет документов, и комиссия обязана зарегистрировать избирательный список партии", - пояснил политик на своей странице.

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Он напомнил, что последний раз "Свободе" препятствовали в участии в выборах в 2010 году, когда у власти был режим Януковича.

"Однако тогда пытались не допустить наблюдателей и членов УИК. Но полностью не допустить партию к выборам? Такого не было никогда!" - отметил Кизин.

По его словам, сейчас у ОИК есть пять дней для регистрации нашего избирательного списка.

"Если этого не будет сделано, мы будем обращаться в суд, а также в украинские и международные организации, которые наблюдают за выборами в Украине", - добавил Кизин.

Голосование на местных выборах состоится в Украине в воскресенье, 25 октября 2020 года.

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