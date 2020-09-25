Большой ренессанс ОПЗЖ? Как Штепа, Добкин и Медведчук снова оказались на белом коне

25 сентября, 2020, 14:40

Александр Вилкул, Неля Штепа и Михаил Добкин идут в мэры, а правоохранительная система идет гулять по лесу. Даже так - идет на гречку, потому что те, кто носил георгиевские ленточки, футболки с "Беркутом" и подносили хлеб-соль Игорю-Стрелкову-Гиркину идут в мэры и пользуются поддержкой тамошнего пролетариата ... Неужели 2014-й ничему не научил?

Вернемся к свежим социологическим опросам. В прошлом году электоральную карту объединил Владимир Зеленский. Потому запрос на обновление политической системы и политических фейсов, который витает в воздухе - никуда не исчез. Несмотря на то, что последние три избирательных цикла "УДАР", "Народный фронт", "Самопомощь" пытались освоить этот тренд, но бездарно сливали все шансы - джек-пот дважды получила ЗЕ-команда. В конце заигравшись в центризм, "какуюразницу" и попытки умаслить "ту сторону" под российскими триколорами "слуги" получили то, что и предшественники. Отторжение, разочарование - и откушенные рейтинги. Как итог - на западе и в центре страны электоральные бонусы получила ЕС, а на юге и востоке ОПЗЖ.

25 сентября Неля Штепа торжественно заявила, что зарегистрировалась в качестве кандидата на пост городского головы Славянска. Самое страшное, что рейтинги Нелли в родном городе просто зашкаливают. А нынешний мэр выиграл выборы, потому что обещал ... любить Славянск не меньше, чем Неля.

Об особенностях этой любви щедро вспоминает поиск Google. Где Неля в георгиевских лентах на спортивный костюм приветствует Гиркина-Стрелкова. Где Штепу подозревали в убийстве офицера СБУ Геннадия Беличенко - и об этом напоминает выписка из ЕРДПР.

Лобизайся с боевиками, топи за референдум, поддерживай рускомир, иди на местные выборы. Профит! Опубликовано Харитоном Старски среды, 23 Сентября 2020

Или так же можно найти феерическое интервью Нелли, где она клянется, что Донбасс готов идти в Россию прямо здесь и сейчас.

Теперь это ненаказанное пергидрольное зло может вполне легально интегрировать "русский мир" в подконтрольный Украине город и собственным примером доказывать, что коллаборационизм и сепаратизм - это дело модное, почетное и приносит не баланду в тюрьме строгого режима, а привилегии.

Идем дальше. На днях Юрий Бойко приезжал в Винницу, где торжественно представлял своего кандидата в мэры. Рядом с топом ОПЗЖ кандидатов приветствовал бывший нардеп Партии регионов, криминальный бизнесмен Владимир Продивус, который раньше ... участвовал и бандитских разборках по янтарных копанках.

Это факт свидетельствует о том, что еще для одного выдающегося деятеля уголовные дела закончились ничем, так как теперь Продивус как ни в чем не бывало - крутится вьюном вокруг Бойко.

Или же едем дальше. Как ОПЗЖ страхуется в Харькове на тот случай, если Геннадий Кернес не выйдет здоровым и сильным из клиники "Шарите". Не так давно Михаил Добкин вступал в борьбу за кресло мэра Киева в кожаной куртке и на мотоцикле Indian - как вдруг решил вернуться в Харьков.

По факту очевидно, что Михаил Маркович решил подстраховать своего политического учителя Кернеса. В случае, если он так и не оправится после коронавируса. Или, когда выздоровеет - но в кресле мэра Харькова будет красоваться уже другой человек.

Кстати, где мы потеряли тот момент, когда Добкин получил индульгенцию за ношение футболок "Беркут" и призвал строить Харьковскую народную республику?

Партия регионов и ее правопреемница - ОПЗЖ должны уйти навсегда в прошлое. Однако на выборах 2020 они могут не только взять реванш, а и показать свою безнаказанность: "ну что, майданутые? Мы опять в дамках ". Такая победа не могла бы произойти, если бы судебная система делала свою работу качественно - иначе вся фракция ОПЗЖ шила бы ватники в колониях строгого режима.

Виктор Медведчук и его санчопанса Юрий Бойко собирают под свое крыло откровенных бандитов и сепаратистов и формируют организованную преступную группу. Беда в том, что нынешняя цель этой стаи не просто украсть все, а уничтожить нашу независимость.

Вот поэтому они так в унисон заговорили о воссоединении с РФ, о том, что Лукашенко надо было учиться на ошибках Януковича - и стоит давить демократические протесты в зародыше. Раньше было немного проще. Ибо все понимали, где черное, а где белое. Во власти не было троянского вируса имени Андрея Ермака, а старцы особого назначения Фокин и Кравчук выращивали розы для внучек на даче в Конче-Заспе. Мы слишком долго толерировали зло - и оно угрожает сожрать живьем нас.