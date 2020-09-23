Бонд на минималках. Как Пальчевский и ОПЗЖ реализуют сценарии оккупации Украины образца 2013 года

23 сентября, 2020, 14:16

Домохозяйки Антонины рулят не только сериалами, но и украинским политикумом. Именно для этой аудитории украинские политики пошли качать бицепсы, бриться в барбершопы и, наконец, сменили остроносые крокодиловые туфли на модные кроссовки

Впрочем под модной кожурой часто скрываются агенты влияния или люди, главная цель которых - окончательно сбить с толку разочарованных избирателей и толкнуть Украину в объятия русских. По самому извращенному сценарию.

Уже месяц от Чопа до Торецка Украина щедро увешана бордами некоего Андрея Пальчевского. Удивительная вещь: люди в регионах понятия не имеют, кто этот человек, у которого есть по 500 $ за один борд. А сам Андрей Иванович в столице просто таки не вылезает из каждого телевизионного канала, где виднеются уши ОПЗЖ.

Внимание автора этого текста привлекло свежее интервью Пальчевского телеканалу NewsOne, где бывший представитель советских силовых структур рассказывает, как пробирка с анализами Владимира Зеленского заботливо подписана, надежно сохраняется. И в любой момент эту кровь могут отправить на повторный анализ.

Однако "не знаю, какое количество эритроцитов обнаружили в крови Зеленского" - такое заявление настораживает. Не может ли быть компромат на президента фактором влияния щупалец "русского мира" на власть "Слуг народа"? А еще причиной того, почему во власть так активно заходят люди Захарченко и Медведчука. И переворачивают там все вверх ногами.

В этом же интервью Пальчевский ненароком раскрыл карты, как эти люди возьмут власть. Без революций, без площадей, тихо заставят Зеленского согласиться на реформу, которую очень хочет РФ, по сути федерализацию, а именно двухпалатный парламент.

Эту идею в разные годы продвигал именно "Украинский выбор" Медведчука.







Вплотную страна подошла к реализации этой идеи весной 2013 года, когда тогдашняя Партия регионов уже не скрывала своих тесных связей с РФ и должности руководителей силовых структур открыто занимали люди с российскими паспортами. Тогда двухпалатный парламент должен был, по сути, зацементировать власть Виктора Януковича и, по сути, превратить парламент в союз нескольких десятков провинциальных феодалов.

В 2013 году эту идею удалось отбить, потому что, во-первых, слаженно работала тогдашняя оппозиция

Во-вторых, помогла сломать все позорные планы Революция Достоинства - вот почему ее так ненавидят пророссийские силы. Потому что сопротивление граждан сломало идеально прописанный план тихой ползучей оккупации Украины.

А теперь объяснение, почему разговоры о двухпалатном парламенте в Украине в 2020 году - это очень вредно. Обычно двухпалатный парламент существует или когда страна является федерацией, когда верхняя палата представляет регионы. Второй случай имеет место, например, в Великобритании, где верхняя палата - это лорды, аристократы. У нас нет ни лордов, ни федерации, поэтому двухпалатный парламент для нас очень вреден. Ведь в нашем случае верхняя палата будет местом для богатых мажоритарщиков - типа Игоря Палицы, Андрея Деркача, супругов Герег, которые монополизируют влияние на решение. Тем более, что нижняя палата рассматривает законы, может вносить правки, однако верхняя палата дает добро, принимать закон или нет. То есть у условного Антона Яценко будет такое право вето, какое сейчас имеет президент.

Отдельный аргумент против двухпалатного парламента - это события 2004 года в Северодонецке, Харькове, Крыму, парад антиконституционных решений областных советов по поводу языка и, наконец, лжереферендумы весны 2014 года. Когда реальность показала, что эксперименты с единством государства и внедрением второй палаты - регионов - могут обернуться военным вторжением РФ и дальнейшей потерей суверенитета.

Значит, не случайно несколько месяцев назад Андрей Пальчевский в интервью Ольге Скабеевой щебетал о скором воссоединении Украины с Российской Федерацией. А когда пришел на украинское ВВС, - упрямо делал вид, что такого никогда не было. Человек, из которого высокооплачиваемые политтехнологи упорно лепят Бонда на минималке, является примером откровенной лжи, неуважения к женщинам, а еще хамства и невежества. И вопрос здесь не в том, что такие хамы стали уже привычным явлением в украинской политике, куда социальные лифты и трамплины вынесли отвратительных экземпляров с давно забытых свалок. Вполне возможно, что Пальчевский, этот парашютист российского происхождения, не просто так был спущен на украинскую землю в 2012 году.

Пересмотрела интервью Пальчевского ВВС. И вспомнила о своём забавных опыте. Год 2010, Пальчевский -заместитель министра ... Опубликовано Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva четверга, 10 Сентября 2020

Какая же цель появления этого Андрея Ивановича накануне местных выборов, где борьба такая, которой я не помню за последние 10 лет. Дело в том, что в условиях ослабления власти Зеленского и усиления его завхоза Ермака Россия начала вкладывать огромные средства в раскрутку своих "консервов", пытаясь привести их как можно больше в украинскую политику.

Ведь Шарий уже сдулся для своих, а Бойко с Медведчуком мало, чтобы охватить все сегменты электората.

Поэтому активно выходит на поверхность все то, что является русским, а пытается мимикрировать под украинскую аристократию, которой типа резко захотелось двухпалатного парламента и федерализации.

Опыт обманутых аферой В2В украинцев демонстрирует, как низко упала планка критического мышления. Как резко не хватает просветительских идей. И почему легковерные таксисты и парикмахерши так радостно ведутся на кремлевских гуру Шария и Пальчевского.

Такие засланные троянские кони, как Андрей Иванович, - это железная клешня в шелковой перчатке, которая агрессивно борется против остатков здравого смысла и кучки тех граждан, которые сдерживают власть Зеленского от капитуляции по сумасшедшим планам Медведчука, Фокина, Кравчука.

Кейс Пальчевского - это еще и история о том, как пробирка с анализами гаранта в руках ОПЗЖ может поставить под угрозу целое государство. Потому что нечего сдавать анализы агентам "русского мира". А потом сдавать "вагнеровцев" и позиции украинских сил, потому что страшно, что Путин что-то так скажет и использует компромат против тебя.