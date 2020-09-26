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Espreso.tvМирВ Минске разогнали участников женского марша, более 90 задержанных

В Минске разогнали участников женского марша, более 90 задержанных


фото: Reuters
Во время традиционного женского марша в столице Беларуси силовики задержали более 90 протестующих

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна" .

В субботу, 26 сентября, силовики задержали в Минске во время женского марша 93 человека, среди которых и журналисты.

Участницы женского марша протестовали против официальных итогов выборов президента Беларуси и нарушения прав человека. Они несли национальные бело-красные флаги, цветы, плакаты. Представители силовых структур задерживали демонстрантов.

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Неизвестные в балаклавах задержали журналистов Сашу Эльбаум с Tut.by, Екатерину Крапицкую из "Нашей Нивы", а также сотрудниц "Еврорадио" Юлию Матузову и Марию Войтович.

Женский марш, который назвали репетицией народной инаугурации Светланы Тихановской, планировали провести в субботу на площади Победы в 14:00, однако перед началом акции силовики перекрыли проход к памятнику Победы, а также была закрыта одноименная станция метро.

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