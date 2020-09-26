СМИ обнародовали имена погибших в авиакатастрофе Ан-26 в Харьковской области

Об этом сообщает NewsRoom.

В момент катастрофы на борту самолета находились члены экипажа:

Богдан Кишеня - майор, командир авиационного отряда транспортной авиационной эскадрильи учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1990 года рождения. Родом из Чугуева Харьковской области.

Алексей Остапенко - капитан, штурман учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1991 года рождения. Родом из Харькова.

Дмитрий Добреля - капитан, второй штурман корабля учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1991 года рождения. Родом из Харькова.

Ашраф Мсуя - старший лейтенант, штурман корабля учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1991 года рождения. Родом из Чугуева, Харьковской области.

Олег Козаченко - старший лейтенант, бортовой авиационный техник учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1980 года рождения. Родом из Харькова.

Евгений Иванов - прапорщик, старший воздушный радист учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1978 года рождения. Родом из Чугуева Харьковской.

Олег Широчук - прапорщик, старший бортовой механик учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1979 года рождения. Родом из Харькова.

Также на борту самолета находились курсанты:

Дмитрий Андрущенко, курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения. Уроженец Богодуховского района Харьковской области.

Александр Бойко, курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения. Родом из Сумской области.

Ростислав Булий - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1998 года рождения. Родом из Львовской области.

Дмитрий Донец - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2001 года рождения. Родом из Чернигова.

Константин Зибюк - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2001 года рождения. Уроженец Хмельницкой области.

Александр Клевец - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2001 года рождения. Родом из Херсона.

Богдан Матвийчук - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2001 года рождения. Родом из Житомирской области.

Николай Микитченко - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1998 года рождения. Родом из Харькова.

Александр Скочко - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения. Родом из Запорожской области.

Руслан Шеремет - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1997 года рождения. Родом из Купянского района Харьковской области.

Евгений Скоробогатько - курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1993 года рождения. Уроженец Запорожской области.

Артем Дудла - курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1999 года рождения. Родом из Харькова.

Андрей Померанцев - курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1994 года рождения. Родом из Николаева.

Андрей Роспотнюк - курсант 153 учебной группы летного факультета, 1999 года рождения. Уроженец Полтавской области.

Дмитрий Студинский - курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1999 года рождения. Родом из Житомирской области.

Максим Хомячук - курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1999 года рождения. Уроженец Винницкой области.

Владимир Олабин - курсант 151 учебной группы летного факультета ХНУПС им. Ивана Кожедуба, 1999 года рождения. Родом из Николаевской области.

Роман Корчковский - курсант 151 учебной группы летного факультета ХНУПС им. Ивана Кожедуба, 1999 года рождения. Родом из Винницкой области.

Виталий Ольховый - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения. Родом с Львовщины. Утром 26 сентября он скончался в больнице.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 26 сентября 2020 года, посетил в Харькове курсанта летного факультета Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба 20-летнего Вячеслава Золочевского, получившего ранения в результате крушения военного самолета Ан-26 накануне вечером вблизи Чугуева.

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