Саммит Украина–ЕС состоится 6 октября в Брюсселе, - Зеленский

26 сентября, 2020, 17:12

Об этом Зеленский сообщил в twitter.

Президент обнародовал соответствующую информацию по результатам телефонного разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

"В телефонном разговоре с Шарлем Мишелем мы договорились встретиться в Брюсселе 6 октября для проведения 22 саммита ЕС–Украина. Надеюсь встретиться с вами и Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить пути важного партнерства между ЕС и Украиной", - написал Зеленский.

In our call with @CharlesMichel we agreed to meet in #Brussels on 6 October for the 22nd #EUUkraine Summit. Looking forward to meeting you and @vonderleyen to discuss the way of important partnership. - Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) September 26, 2020

Напомним, 6 сентября Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о повестке дня саммита Украина–ЕС.

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