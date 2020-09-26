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Espreso.tvОбществоСаммит Украина–ЕС состоится 6 октября в Брюсселе, - Зеленский

Саммит Украина–ЕС состоится 6 октября в Брюсселе, - Зеленский


фото: Укрінформ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что саммит Украина–ЕС состоится 6 октября в Брюсселе

Об этом Зеленский сообщил в twitter.

Президент обнародовал соответствующую информацию по результатам телефонного разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

"В телефонном разговоре с Шарлем Мишелем мы договорились встретиться в Брюсселе 6 октября для проведения 22 саммита ЕС–Украина. Надеюсь встретиться с вами и Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить пути важного партнерства между ЕС и Украиной", - написал Зеленский.

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