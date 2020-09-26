Саммит Украина–ЕС состоится 6 октября в Брюсселе, - Зеленский
26 сентября, 2020, 17:12
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что саммит Украина–ЕС состоится 6 октября в Брюсселе
Об этом Зеленский сообщил в twitter.
Президент обнародовал соответствующую информацию по результатам телефонного разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.
"В телефонном разговоре с Шарлем Мишелем мы договорились встретиться в Брюсселе 6 октября для проведения 22 саммита ЕС–Украина. Надеюсь встретиться с вами и Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить пути важного партнерства между ЕС и Украиной", - написал Зеленский.
In our call with @CharlesMichel we agreed to meet in #Brussels on 6 October for the 22nd #EUUkraine Summit. Looking forward to meeting you and @vonderleyen to discuss the way of important partnership.- Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) September 26, 2020
- Напомним, 6 сентября Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о повестке дня саммита Украина–ЕС.
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