Кулеба рассказал о повестке дня саммита Украина - ЕС
Об этом сообщает Радио Свобода.
По словам министра иностранных дел, Украина активно готовится к саммиту, главной задачей которого будет движение вперед.
"Европейская интеграция Украины - это настолько масштабный процесс, его нельзя сузить до чего-то одного. Нас интересует и обновление Соглашения об ассоциации. Нас интересует интеграция в цифровой рынок. Нас интересует прогресс в сфере юстиции, углубление сотрудничества в сфере юстиции. Нас интересует дальнейшее сотрудничество с ЕС в сдерживании российской агрессии. Нас интересует участие ЕС в восстановлении ОРДЛО после того, как они будут деоккупированы", - сказал Кулеба.
Он добавил, что сейчас идет активная подготовка к саммиту.
"Моя коллега, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина очень энергично занимается подготовкой этого саммита и наполнением его таким мощным содержанием", - отметил глава МИД.
- 17 июня стало известно, что наша страна готовится к проведению очередного саммита Украина-ЕС 1 октября.
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