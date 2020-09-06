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Espreso.tvОбществоКулеба рассказал о повестке дня саммита Украина - ЕС

Кулеба рассказал о повестке дня саммита Украина - ЕС


фото: radiosvoboda.org
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о повестке дня саммита Украина - ЕС

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам министра иностранных дел, Украина активно готовится к саммиту, главной задачей которого будет движение вперед.

"Европейская интеграция Украины - это настолько масштабный процесс, его нельзя сузить до чего-то одного. Нас интересует и обновление Соглашения об ассоциации. Нас интересует интеграция в цифровой рынок. Нас интересует прогресс в сфере юстиции, углубление сотрудничества в сфере юстиции. Нас интересует дальнейшее сотрудничество с ЕС в сдерживании российской агрессии. Нас интересует участие ЕС в восстановлении ОРДЛО после того, как они будут деоккупированы", - сказал Кулеба.

Он добавил, что сейчас идет активная подготовка к саммиту.

"Моя коллега, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина очень энергично занимается подготовкой этого саммита и наполнением его таким мощным содержанием", - отметил глава МИД.

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