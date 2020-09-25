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Espreso.tvОбщество"Красная" зона карантина: Укрзализныця с 28 сентября отменяет посадку пассажиров в Тернополе

"Красная" зона карантина: Укрзализныця с 28 сентября отменяет посадку пассажиров в Тернополе

АО "Укрзализныця" отменяет посадку на поезда из Тернополя в связи с тем, что город будет находиться в "красной" зоне

Об этом говорится в сообщении УЗ .

Укрзализныця с 28 сентября отменяет посадку пассажиров на поезда из Тернополя из-за отнесения города к "красной" зоне. Разрешена только высадка пассажиров.

В Тернополь будут продаваться билеты на следующие поезда:

№ 12/11 Киев - Львов;

№ 21/22 Харьков-Трускавец;

№ 41/42 Днепр-Трускавец;

№ 49/50 Киев - Трускавец;

№ 81/82 Киев - Ужгород;

№ 86/85 Львов - Новоалексеевка;

№ 108/107 Одесса - Ужгород;

№ 110/109 Львов - Херсон;

№ 136/135 Снятин - Одесса - Черновцы

№ 715/716 Киев - Львов.

Сообщается, что по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций открывается продажа билетов на поезда в / из станций Славута-1, Чоп, Волочиск и Ларга.

Купить билеты можно на поезда, которые будут следовать с 00:01 28 сентября 2020:

№ 43/44 Киев - Ивано-Франковск;

№ 46/45 Ужгород - Лисичанск;

№ 81/82 Киев - Ужгород;

№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№ 98/97 Ковель - Киев;

№ 108/107 Одесса - Ужгород;

№ 117/118 Киев - Черновцы

№ 122/121 Николаев - Ровно;

№ 136/135 Черновцы - Одесса,

№ 601/602 Львов - Тячев.

  • 22 сентября, "Укрзализныця" возобновила посадку пассажиров на станциях Нежин и Носовка, которые находятся в "красной" зоне карантина.
  • 24 сентября Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС обновила разделение Украины на карантинные зоны. Киев перешел в "желтую" карантинную зону, а Тернополь - в "красную" .

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