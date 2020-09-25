"Красная" зона карантина: Укрзализныця с 28 сентября отменяет посадку пассажиров в Тернополе
Об этом говорится в сообщении УЗ .
Укрзализныця с 28 сентября отменяет посадку пассажиров на поезда из Тернополя из-за отнесения города к "красной" зоне. Разрешена только высадка пассажиров.
В Тернополь будут продаваться билеты на следующие поезда:
№ 12/11 Киев - Львов;
№ 21/22 Харьков-Трускавец;
№ 41/42 Днепр-Трускавец;
№ 49/50 Киев - Трускавец;
№ 81/82 Киев - Ужгород;
№ 86/85 Львов - Новоалексеевка;
№ 108/107 Одесса - Ужгород;
№ 110/109 Львов - Херсон;
№ 136/135 Снятин - Одесса - Черновцы
№ 715/716 Киев - Львов.
Сообщается, что по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций открывается продажа билетов на поезда в / из станций Славута-1, Чоп, Волочиск и Ларга.
Купить билеты можно на поезда, которые будут следовать с 00:01 28 сентября 2020:
№ 43/44 Киев - Ивано-Франковск;
№ 46/45 Ужгород - Лисичанск;
№ 81/82 Киев - Ужгород;
№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
№ 98/97 Ковель - Киев;
№ 108/107 Одесса - Ужгород;
№ 117/118 Киев - Черновцы
№ 122/121 Николаев - Ровно;
№ 136/135 Черновцы - Одесса,
№ 601/602 Львов - Тячев.
- 22 сентября, "Укрзализныця" возобновила посадку пассажиров на станциях Нежин и Носовка, которые находятся в "красной" зоне карантина.
- 24 сентября Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС обновила разделение Украины на карантинные зоны. Киев перешел в "желтую" карантинную зону, а Тернополь - в "красную" .
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