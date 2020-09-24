Киев в "желтую", а Тернополь в "красную": в Украине обновили карантинные зоны

24 сентября, 2020, 18:39

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС обновила разделение Украины на карантинные зоны. Киев перешел в "желтую" карантинную зону, а Тернополь - в "красную"

Об этом в своем Telegram написал министр Кабмина Олег Немчинов.

Итак, в "красную" зону попали города Тернополь и Бережаны (Тернопольская область).

В свою очередь город Киев перешел из "оранжевой" зоны в "желтую".

В "оранжевую" зону вошли Черновцы, Ивано-Франковск, Сумы, Харьков, Ужгород и Хмельницкий.

Вместе с тем к "желтой" карантинной зоне отнесли: Винницу, Луцк, Днипро, Кривой Рог, Житомир, Запорожье, Львов, Николаев, Одессу, Полтаву, Ривне, Черкассы и Чернигов.

Соответствующее зонирование начнет действовать с 28 сентября.

По состоянию на утро 24 сентября зафиксированы 3 372 новых случая коронавируса, 52 пациентов умерли, 1 788 - выздоровели.

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