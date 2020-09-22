 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкрзализныця возобновила посадку пассажиров в двух городах "красной" зоны

Укрзализныця возобновила посадку пассажиров в двух городах "красной" зоны

22 сентября, Укрзализныця возобновила посадку пассажиров на станциях Нежин и Носовка, которые находятся в "красной" зоне карантина

Об этом сообщает пресс служба УЗ.

Пассажиры могут приобрести билеты из Нежина и Носовки на поезда сообщением:

  • №45 / 46 Ужгород - Лисичанск;
  • №774 / 773 Киев - Шостка;
  • №779 / 780 Сумы - Киев, Винница;
  • №786 / 785 Киев - Шостка;

Читайте также: Укрзализныця возобновила продажу билетов в города бывшей "красной" зоны

Отмечается, что возобновление посадки пассажиров связано с решением Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям от 21 сентября.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-анал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 сентября, 2020 вторник

больше новостей

22 сентября, 2020 вторник

21 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать