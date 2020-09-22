Укрзализныця возобновила посадку пассажиров в двух городах "красной" зоны

22 сентября, 2020, 21:32

22 сентября, Укрзализныця возобновила посадку пассажиров на станциях Нежин и Носовка, которые находятся в "красной" зоне карантина

Об этом сообщает пресс служба УЗ.

Пассажиры могут приобрести билеты из Нежина и Носовки на поезда сообщением:

№45 / 46 Ужгород - Лисичанск;

№774 / 773 Киев - Шостка;

№779 / 780 Сумы - Киев, Винница;

№786 / 785 Киев - Шостка;

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Отмечается, что возобновление посадки пассажиров связано с решением Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям от 21 сентября.