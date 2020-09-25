Параллельно с "Кавказ-2020": оккупанты в ОРДЛО проводят военные учения, - разведка
Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Михаил Шаравара.
"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на фоне проведения стратегического командно-штабного учения ВС РФ" Кавказ-2020 "командование оперативной группировки российских оккупационных войск нарастило проведение мероприятий оперативной и боевой подготовки", - сказал он.
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В частности, в течение этой недели оккупанты проводили внеплановые тактические учения батальонных тактических групп отдельных мотострелковых бригад, стрельбы артиллерии и боевых машин.
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Шаравара заявил, что на отдельных направлениях противник совершил ротацию очередных артиллерийских подразделений и усилил наблюдение за передовыми позициями сил ООС.
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