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Espreso.tvОбществоРоссийские войска начали учения в непризнанном Приднестровье

Российские войска начали учения в непризнанном Приднестровье

Российские войска в непризнанном самопровозглашенном Приднестровье начали "полевой выход"

Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа Министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что около 350 военнослужащих совершили марш протяженностью 40 километров более чем на 30 единицах бронетанковой и автомобильной техники в указанный район, где развернули полевой лагерь.

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"В рамках полевого выхода военнослужащие механизированного батальона отработают действия на миротворческом посту при возникновении нештатной ситуации. Также будут отработаны вопросы взаимодействия личного состава поста с подразделением усиления при дестабилизации обстановки", - говорится в сообщении.

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