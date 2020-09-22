Российские войска начали учения в непризнанном Приднестровье

22 сентября, 2020, 18:30

Российские войска в непризнанном самопровозглашенном Приднестровье начали "полевой выход"

Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа Министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что около 350 военнослужащих совершили марш протяженностью 40 километров более чем на 30 единицах бронетанковой и автомобильной техники в указанный район, где развернули полевой лагерь.

Читайте также: Россия начала военные учения "Кавказ-2020", которые Минобороны Украины называет прописанной в Военной доктрине угрозой

"В рамках полевого выхода военнослужащие механизированного батальона отработают действия на миротворческом посту при возникновении нештатной ситуации. Также будут отработаны вопросы взаимодействия личного состава поста с подразделением усиления при дестабилизации обстановки", - говорится в сообщении.

Читайте также: "Учения Кавказ-2020": Россия привела в боевую готовность истребители в оккупированном Крыму