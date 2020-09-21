Россия начала военные учения "Кавказ-2020", которые Минобороны Украины называет прописанной в Военной доктрине угрозой

21 сентября, 2020, 07:25

В понедельник, 21 сентября, Россия начала стратегические командно-штабные военные учения "Кавказ-2020"

Об этом сообщает персс-служба Минобороны РФ.

"Стратегическое командно-штабные учения "Кавказ-2020" пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа - "Прудбой", " Ашулук", "Капустин Яр", наземных авиационных полигонах "Арзгирском" и "Копанской", а также в акваториях Черного и Каспийского морей ", - говорится в сообщении.

К учениям привлечены всего около 80 тыс. человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск - Росгвардии и МЧС.

В учениях на полигонах задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Кроме россиян, в обучение также принимают участие военные формирования Армении, Беларуси, Китая, Мьянмы и Пакистана, а представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки участвуют в начання качестве наблюдателей.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что после начала активной фазы учений численность задействованных в них военных и техники составит около 120 тыс. человек, 3 тыс. боевых бронированных машин, из них не менее 500 танков, 300 самолетов, 250 вертолетов , 50 кораблей и до 5 подводных лодок.

Скибицкий назвал это именно той угрозой, которая четко прописана в Военной доктрине Украины.

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