В Вооруженных силах за сутки обнаружили 57 новых случаев коронавируса
Об этом сообщает Командование Медицинских сил в Facebook.
"По состоянию на 10.00 24 сентября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 645 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 1967 человек, летальных исходов - 10. В изоляции (в том числе самоизоляция) находится 791 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 180 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 57 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19 ", - говорится в сообщении.
В учреждениях здравоохранения лечатся 14 военных. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 43 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.
- Отметим, в позапрошлые сутки Командование Медицинских сил отчиталось о 35 новых случаев болезни за 21 сентября. В то же время сообщалось о 684 больных
- 23 сентября в Вооруженных силах насчитывали 660 больных COVID-19
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