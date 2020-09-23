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Espreso.tvОбществоВ ВСУ 31 новый случай COVID-19

В ВСУ 31 новый случай COVID-19


фото: reuters
По состоянию на 23 сентября в Вооруженных Силах насчитывается 660 больных COVID-19

Об этом сообщает Командование Медицинских Сил ВСУ в Facebook.

"За прошедшие сутки зарегистрирован 31 новый случай острого респираторного заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Как отмечается, госпитализированы 10 пациентов. В частности, в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" и изоляторе воинской части Житомирской области находятся по 2 военнослужащих, в военно-медицинских клинических центрах Южного, Западного и Восточного регионов и Житомирском военном госпитале - по 1 военнослужащему, в ГУ "Территориальное медицинское объединение МВД Украины по Ивано-Франковской области" и Станишовской ЦРБ - по й работнику ВСУ.

Остальные больные находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы: в Киевской области - 6 военнослужащих и 2 работника ВСУ, Львовской - 3 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Одесской - 2 военнослужащих и 2 работника ВСУ, Ивано-Франковской, Ровенской, Черниговской, Волынской областях - по 1 военнослужащему, в Хмельницкой области - 1 работник ВСУ. По информации пресс-службы, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.

  • Отметим, за минувшие сутки Командование Медицинских сил отчиталось о 35 новых случаях болезни за 21 сентября. В то же время сообщалось о 684 больных

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