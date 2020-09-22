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Espreso.tvОбществоВ ВСУ 35 новых случаев COVID-19 за сутки

В ВСУ 35 новых случаев COVID-19 за сутки


фото: reuters
По состоянию на 22 сентября в Вооруженных Силах на коронавирус болеет 684 военных

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"По состоянию на 10.00 22 сентября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 684 человека. Всего за время пандемии выздоровели 1840 человек, летальных случаев - 10", - говорится в сообщении.

Однако, по изоляции находятся 584 военнослужащих. За прошедшие сутки в армии зарегистрировано 35 новых случаев заболевания COVID-19 . Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

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