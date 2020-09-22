В ВСУ 35 новых случаев COVID-19 за сутки
22 сентября, 2020, 10:57
По состоянию на 22 сентября в Вооруженных Силах на коронавирус болеет 684 военных
Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.
"По состоянию на 10.00 22 сентября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 684 человека. Всего за время пандемии выздоровели 1840 человек, летальных случаев - 10", - говорится в сообщении.
Однако, по изоляции находятся 584 военнослужащих. За прошедшие сутки в армии зарегистрировано 35 новых случаев заболевания COVID-19 . Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.
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