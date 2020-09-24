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Espreso.tvОбществоВ приложении "Дия" появится электронное свидетельство о рождении детей

В приложении "Дия" появится электронное свидетельство о рождении детей

Как отметил вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров, в мобильных приложениях родителей вместе со свидетельством также будет отображаться и актуальная прописка ребенка

Об этом рассказал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Правительственный портал.

"Раньше свидетельство о рождении было только в бумажном виде. Теперь документ также будет отображаться в мобильном приложении Действие в обоих родителей", - пояснил Федоров.

По его словам, вместе со свидетельством также отображаться и актуальная прописка ребенка. Отныне электронное свидетельство о рождении будет такую же юридическую силу, что и бумажные.

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Принято постановление правительства определила порядок заказа, формирование, представление и установления подлинности электронной удостоверения рождения.

В то же время, постановлением определена возможность передачи цифрового свидетельства о рождении в виде электронных копий.

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Федоров заявил, что вскоре Минцифры запустит бета-тестирования электронного свидетельства о рождении в мобильном приложении Действие.

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