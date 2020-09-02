Позволит удаленную идентификацию пользователей: в "Дии" появится электронная подпись

2 сентября, 2020, 16:53

Министерство цифровой трансформации начинает работу над внедрением квалифицированной электронной подписи (КЭП) в приложении "Дия"

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Министерство цифровой трансформации начинает работу над внедрением квалифицированного электронной подписи Смарт-действие в мобильный приложение "Дия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Кабинет министров дал старт реализации экспериментального проекта, который предусматривает возможность удаленной идентификации через приложение "Дия" для получения кликов.

"Это означает, что пользователи Дии смогут получать квалифицированную электронную подпись бесплатно и полностью онлайн", - отметили в пресс-службе.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Смарт-Дия - это электронная подпись, которая будет действовать в течение короткого периода и гарантировать самый высокий уровень безопасности.

"Смарт-Дия позволит подписывать документы, получать административные, финансовые и коммерческие услуги прямо со смартфона", - цитирует пресс-служба слова Федорова.

Отмечается, что удаленная идентификация пользователей будет осуществляться на основе данных в Едином государственном демографическом реестре и единой информационной системе МВД, а также с помощью распознавания лица FaceID. В течение 6 месяцев эти данные будут использоваться для формирования краткосрочного КЭП в Дии. После завершения срока пользователь снова будет проходить процедуру идентификации с помощью мобильного приложения. Подтверждать запрос на формирование краткосрочного КЭП в Дии пользователи будут с помощью технологии распознавания лица.

В пресс-службе также добавили, что количество потенциальных пользователей КЭП Смарт-Дии составляет около 8 млн украинцев, которые являются владельцами биометрических загранпаспортов и паспортов гражданина Украины в форме ID-карты и пользуются смартфоном с NFC-модулем

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, какие государственные услуги заработают онлайн уже в октябре.

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