Кабмин разрешил ввести справку ВПО в приложение "Дия"
16 сентября, 2020, 14:38
Кабинет министров разрешил интегрировать справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ) в приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг ( "Дия")
Правительство приняло соответствующее постановление на заседании в среду, передает Еспресо.TV .
Согласно пояснительной записке к проекту постановления, документ позволит подавать электронную копию справки о постановке на учет ВПО в государственные органы местной власти через приложение "Действие".
Как сообщил вицепремьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, бета-тестирование соответствующей услуги начнется в ближайшие дни.
- Напомним, ранее Федоров заявил, что с октября в Украине заработает онлайн около 10 государственных сервисов.
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