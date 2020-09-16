Кабмин разрешил ввести справку ВПО в приложение "Дия"

16 сентября, 2020, 14:38

Кабинет министров разрешил интегрировать справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ) в приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг ( "Дия")

Правительство приняло соответствующее постановление на заседании в среду, передает Еспресо.TV .

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, документ позволит подавать электронную копию справки о постановке на учет ВПО в государственные органы местной власти через приложение "Действие".

Как сообщил вицепремьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, бета-тестирование соответствующей услуги начнется в ближайшие дни.

Напомним, ранее Федоров заявил, что с октября в Украине заработает онлайн около 10 государственных сервисов.

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