"Бавария" - "Севилья": где и когда смотреть Суперкубок УЕФА
24 сентября, 2020, 07:01
В Суперкубке УЕФА 2020 мюнхенская "Бавария" сыграет против испанской "Севильи"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В прошлом сезоне немцы выиграли кубок Лиги чемпионов, а испанцы торжествовали в Лиге Европы. Сегодня, 24 сентября, команды определят между собой лучшую команду Европы в 2020 году.
За свою историю "Бавария" лишь однажды выигрывала Суперкубок УЕФА, это произошло в 2013-м году. На счету "Севильи" трофей 2006 года.
Суперкубок УЕФА
Финал
24 сентября, четверг
"Бавария" (Германия) - "Севилья" (Испания)
Будапешт, стадион "Пушкаш Арена"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на "Футбол 3"
- 21 августа в финале Лиги Европы испанская "Севилья" победила итальянский "Интер" со счетом 3: 2.
- 23 августа "Бавария" победила французский ПСЖ со счетом 1: 0 в финале Лиги чемпионов.
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