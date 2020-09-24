"Бавария" - "Севилья": где и когда смотреть Суперкубок УЕФА

24 сентября, 2020, 07:01

В Суперкубке УЕФА 2020 мюнхенская "Бавария" сыграет против испанской "Севильи"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В прошлом сезоне немцы выиграли кубок Лиги чемпионов, а испанцы торжествовали в Лиге Европы. Сегодня, 24 сентября, команды определят между собой лучшую команду Европы в 2020 году.

За свою историю "Бавария" лишь однажды выигрывала Суперкубок УЕФА, это произошло в 2013-м году. На счету "Севильи" трофей 2006 года.

Суперкубок УЕФА

Финал

24 сентября, четверг

"Бавария" (Германия) - "Севилья" (Испания)

Будапешт, стадион "Пушкаш Арена"

Начало в 22:00

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