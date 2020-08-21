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Espreso.tvСпорт"Севилья" победила "Интер" в финале Лиги Европы

"Севилья" победила "Интер" в финале Лиги Европы


фото: Getty Images
В финале Лиги Европы испанская "Севилья" победила итальянский "Интер" со счетом 3:2

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Счет в матче был открыт на 5-й минуте, бельгийский форвард Лукаку реализовал пенальти и вывел "Интер" вперед. За несколько минут испанцы сравняли счет, забил Люк де Йонг. Нидерландский форвард решил не останавливаться и на 33-й минуте сделал дубль.

Футболисты "Интера" сравняли счет на 36-й минуте. После навеса со штрафного Годин выпрыгнул выше соперников и переправил мяч в сетку ворот.

Победный гол испанцы забили на 74-й минуте. Диего Карлос в акробатическом прыжке нанес удар ножницами. 3:2 - "Севилья" в шестой раз в своей истории выигрывает Лигу Европы.

Лига Европы

Финал

21 августа

"Севилья" (Испания) - "Интер" (Италия) 3:2

Голы: Де Йонг, 12, 33, Д. Карлос, 74 - Лукаку, 5 (пен.), Годин, 36

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