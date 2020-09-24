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Espreso.tvОбществоЛукашенко загоняет себя в угол, у Беларуси нет границы обострению противостояния, - Бессмертный

Лукашенко загоняет себя в угол, у Беларуси нет границы обострению противостояния, - Бессмертный


фото: Главком
Дипломат и экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный заявил, что протесты в стране не имеют предела обострения

Об этом он сказал в программе "Красная линия с Сергеем Высоцким" на Еспресо.TV.

"Этим шагом (инаугурацией, - ред.) Лукашенко дальше загоняет себя в тупик. Конституция Беларуси, довольно неплохо описывает процедуру инаугурации. Она должна происходить в парламенте, должна освещаться в СМИ. Ни первого, ни второго не было соблюдено, даже с этой точки зрения он себя загнал в угол". - заявил Бессмертный.

Он считает, что каждое такое следующее действие будет усложнять ситуацию.

"Вчерашние протесты не были бы так активны, если бы не происходила так называемая инаугурация. Столкновение людей и противодействие ОМОНа, часть которого составляют российские спецвойска. Ситуация в Беларуси накаляется. Все как на международном, так и на внутреннем уровне понимают - границы обострения противостояния нету. Там нет тенденции к снижению температуры противостояния", - добавил дипомат.

  • 23 сентября в Минске во Дворце Независимости состоялась инаугурация самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
  • После инаугурации Александра Лукашенко, которая прошло 23 сентября в Минске в условиях секретности, белорусская оппозиция объявила акцию неповиновения . Протестующих облили из водометов и начали массовые задержания.

 

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