Лукашенко загоняет себя в угол, у Беларуси нет границы обострению противостояния, - Бессмертный
Об этом он сказал в программе "Красная линия с Сергеем Высоцким" на Еспресо.TV.
"Этим шагом (инаугурацией, - ред.) Лукашенко дальше загоняет себя в тупик. Конституция Беларуси, довольно неплохо описывает процедуру инаугурации. Она должна происходить в парламенте, должна освещаться в СМИ. Ни первого, ни второго не было соблюдено, даже с этой точки зрения он себя загнал в угол". - заявил Бессмертный.
Он считает, что каждое такое следующее действие будет усложнять ситуацию.
"Вчерашние протесты не были бы так активны, если бы не происходила так называемая инаугурация. Столкновение людей и противодействие ОМОНа, часть которого составляют российские спецвойска. Ситуация в Беларуси накаляется. Все как на международном, так и на внутреннем уровне понимают - границы обострения противостояния нету. Там нет тенденции к снижению температуры противостояния", - добавил дипомат.
- 23 сентября в Минске во Дворце Независимости состоялась инаугурация самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
- После инаугурации Александра Лукашенко, которая прошло 23 сентября в Минске в условиях секретности, белорусская оппозиция объявила акцию неповиновения . Протестующих облили из водометов и начали массовые задержания.
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры