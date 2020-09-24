Лукашенко загоняет себя в угол, у Беларуси нет границы обострению противостояния, - Бессмертный

24 сентября, 2020, 21:59

Об этом он сказал в программе "Красная линия с Сергеем Высоцким" на Еспресо.TV.

"Этим шагом (инаугурацией, - ред.) Лукашенко дальше загоняет себя в тупик. Конституция Беларуси, довольно неплохо описывает процедуру инаугурации. Она должна происходить в парламенте, должна освещаться в СМИ. Ни первого, ни второго не было соблюдено, даже с этой точки зрения он себя загнал в угол". - заявил Бессмертный.

Он считает, что каждое такое следующее действие будет усложнять ситуацию.

"Вчерашние протесты не были бы так активны, если бы не происходила так называемая инаугурация. Столкновение людей и противодействие ОМОНа, часть которого составляют российские спецвойска. Ситуация в Беларуси накаляется. Все как на международном, так и на внутреннем уровне понимают - границы обострения противостояния нету. Там нет тенденции к снижению температуры противостояния", - добавил дипомат.